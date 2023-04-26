Системи ППО Skynex вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні, - Шмигаль
Системи протиповітряної оборони малого радіуса дії Skynex вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Сьогодні відвідав італійське оборонне підприємство Rheinmetall Italia S.p.A., що спеціалізується на виробництві сучасних систем ППО. Серед його розробок - ППО малого радіуса дії Skynex", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що країні потрібна така ефективна зброя для захисту від дронів, якими Україну атакує Росія. Це збереже десятки життів та важливу інфраструктуру для мільйонів людей.
"Такі батареї вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні.
Розглядаємо також можливість спільного виробництва компонентів цих систем. Дякую партнерам за підтримку", - додав Шмигаль.
Також прем'єр-міністр України написав, що зараз ведеться робота над тим, аби мати більше таких дієвих ППО. Вони створять надійний щит навколо українських стратегічних інфраструктурних об’єктів.
Що таке Skynex
Це основна концепція протиповітряної оборони концерну Rheinmetall, яка встановлює нові стандарти своєю унікальною та відкритою архітектурою. Зокрема, завдяки модульності до блоку управління можна підключати лише ті системи, які стосуються виконання конкретного завдання.
Системи Skynex здатні знищувати рої безпілотників, а також літаки та крилаті ракети. Варіант у колісному виконанні було представлено минулого року. Показаний зразок був оснащений 35-мм гарматою Oerlikon Mk3 та успішно впорався зі знищенням рою невеликих дронів.
Раніше повідомлялось, що Німеччина відправить в Україні дві системи ППО малого радіуса дії Skynex.
РБК-Україна писало про те, що концерн Rheinmetall взявся за виробництво нових систем протиповітряної оборони Skynex для нашої країни. Очікувалось, що Україна отримає дві одиниці ППО не раніше 2024 року.
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