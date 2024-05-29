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Одна из стран Европы заказала у Rheinmetall снаряды для ПВО на сотни миллионов евро

Фото: Rheinmetall изготовит для страны Европы крупную партию снарядов для ПВО (rheinmetall com)
Автор: Наталья Юрченко

Одна из европейских стран заказала у немецкой оборонной компании Rheinmetall крупную партию боеприпасов для противовоздушной обороны. Речь идет о боеприпасах для систем Skynex.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Rheinmetall.

Стоимость контракта составляет несколько сотен миллионов евро. Будет изготовлено несколько сот тысяч магазинов 35-мм снарядов AHEAD.

Rheinmetall не называет страну, которая сделала заказ, только указывает, что это европейская страна.

Skynex - это система, основой которой является пушка. Она подходит для борьбы с воздушными целями с близкого расстояния.

Основное преимущество Skynex - это относительная дешевизна, поскольку 35-мм боеприпасы AHEAD дешевле, чем аналогичные управляемые ракеты. Кроме того, эти боеприпасы не могут быть ликвидированы с помощью средств электронного противодействия.

 

Есть ли у Украины системы Skynex

Стоит отметить, что в декабре 2022 года завод Rheinmetall заявил, что изготовит две зенитные системы Skynex для неназванной страны. Немецкие СМИ сообщали, что предположительно комплексы получит Украина.

В апреле 2023 стало официально известно, что Украина получила системы и они стали на боевое дежурство.

Через год, в апреле 2024-го, Германия сообщила, что передала Украине еще один зенитный артиллерийский комплекс Skynex. В Украине эту систему окрестили как "убийцу Шахедов". Подробнее о том, что известно о Skynex - в материале РБК-Украина.

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ПВО