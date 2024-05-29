Одна из стран Европы заказала у Rheinmetall снаряды для ПВО на сотни миллионов евро

Есть ли у Украины системы Skynex

Стоит отметить, что в декабре 2022 года завод Rheinmetall заявил, что изготовит две зенитные системы Skynex для неназванной страны. Немецкие СМИ сообщали, что предположительно комплексы получит Украина.

В апреле 2023 стало официально известно, что Украина получила системы и они стали на боевое дежурство.

Через год, в апреле 2024-го, Германия сообщила, что передала Украине еще один зенитный артиллерийский комплекс Skynex. В Украине эту систему окрестили как "убийцу Шахедов". Подробнее о том, что известно о Skynex - в материале РБК-Украина.

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