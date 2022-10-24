Одна з країн Європи перейшла для українців у категорію ворожих

Китай зараз для українців залишається переважно нейтральною країною.

На думку українців найбільш дружніми до України є сьогодні Польща, Литва, Великобританія, США та Канада. Також дружніми вважають Фінляндію, Швецію, Данію, Францію, Швейцарію, Німеччину, Японію. Близько половини опитаних вважають дружніми Туреччину та Казахстан, ще близько 40% вважають ці дві країни нейтральними щодо України.

За останні місяці покращилося ставлення українців до Канади, Польщі, Литви, Великобританії та США. Не змінилося - до Франції. Натомість зросло нейтральне ставлення до Туреччини. Також зберігається тенденція погіршення ставлення до Китаю (особливо у порівнянні з даними 2021 року).

Опитування проведено 8-9 жовтня 2022 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній Український мобільний зв'язок вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%.