Одна з країн Європи перейшла для українців у категорію ворожих

У жовтні 2022 року Білорусь (85%) та Росія (97%) для українців - це абсолютно ворожі країни. Угорщина також перейшла у стан "ворожих" такою її вважають 41%, нейтральною - 26%, дружньою - 21%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Китай зараз для українців залишається переважно нейтральною країною.
На думку українців найбільш дружніми до України є сьогодні Польща, Литва, Великобританія, США та Канада. Також дружніми вважають Фінляндію, Швецію, Данію, Францію, Швейцарію, Німеччину, Японію. Близько половини опитаних вважають дружніми Туреччину та Казахстан, ще близько 40% вважають ці дві країни нейтральними щодо України.
За останні місяці покращилося ставлення українців до Канади, Польщі, Литви, Великобританії та США. Не змінилося - до Франції. Натомість зросло нейтральне ставлення до Туреччини. Також зберігається тенденція погіршення ставлення до Китаю (особливо у порівнянні з даними 2021 року).
Опитування проведено 8-9 жовтня 2022 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній Український мобільний зв'язок вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%.
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у вересні 2022 року серед усіх етнічних груп українці найгірше ставляться до росіян та білорусів. Соціальна відстань до росіян - жителів Росії у 6,39 при максимумі 7 (7 - "не пускав би в Україну") вища ніж до будь-якої етнічної групи за 28 років вимірювання соціальної дистанції.
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