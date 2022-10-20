ua ru
Чт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Не пускати в Україну": ставлення до "звичайних" росіян та білорусів різко погіршилося

Новость на русском →
Україна, Четвер 20 жовтня 2022 11:53
"Не пускати в Україну": ставлення до "звичайних" росіян та білорусів різко погіршилося Фото: росіян та білорусів не хочуть пускати в Україну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У вересні 2022 року серед усіх етнічних груп українці найгірше ставляться до росіян та білорусів. Найменша соціальна дистанція до україномовних і до російськомовних українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМІС.

Як зазначають соціологи, протягом 25 років ставлення до росіян та білорусів було найкращим, а соціальна дистанція найменшою після українців, вони займали 2 та 3 місце за соціальною відстанню після українців.

&quot;Не пускати в Україну&quot;: ставлення до &quot;звичайних&quot; росіян та білорусів різко погіршилося

Соціальна відстань до росіян - жителів Росії у 6,39 при максимумі 7 (7 - "не пускав би в Україну") вища ніж до будь-якої етнічної групи за 28 років вимірювання соціальної дистанції. З 2018 року вона зросла більше, ніж для інших груп.

Дещо нижча, але теж дуже висока відстань до білорусів - жителів Білорусі - 5,34 (25% готові бачити білорусів лише як туристів, а 43% взагалі не пускали би в Україну). Соціальна відстань також значно зросла у порівнянні з 2018 роком.

Суттєво погіршилося також ставлення до росіян і білорусів, що мешкають в Україні.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 7-13 вересня 2022 року серед 2000 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, опитування Соціологічної групи "Рейтинг" у серпні показало подальше погіршення ставлення українців до жителів Росії та Білорусі. До росіян негативно ставляться 81% опитаних (у квітні 2022 - 69%, у квітні 2021 - 41%), 14% - нейтрально, тільки 3% - позитивно.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Відключення світла по Україні будуть почергові. Але не більше ніж на 4 години
Відключення світла по Україні будуть почергові. Але не більше ніж на 4 години
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде