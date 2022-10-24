Одна из стран Европы перешла для украинцев в категорию враждебных

Китай сейчас для украинцев остается преимущественно нейтральной страной.

По мнению украинцев, наиболее дружественными к Украине являются сегодня Польша, Литва, Великобритания, США и Канада. Также дружественными считают Финляндию, Швецию, Данию, Францию, Швейцарию, Германию, Японию. Около половины опрошенных считают дружественными Турцию и Казахстан, еще около 40% считают эти две страны нейтральными по отношению к Украине.

За последние месяцы улучшилось отношение украинцев к Канаде, Польше, Литве, Великобритании и США. Не изменилось - к Франции. Возросло нейтральное отношение к Турции. Также сохраняется тенденция к ухудшению отношения к Китаю (особенно по сравнению с данными 2021 года).

Опрос проведен 8-9 октября 2022 по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует Украинская мобильная связь выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.