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Одна з країн Європи передала Україні систему ППО, котра не спрацювала, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Одна із європейських держав відправила Україні чергову систему ППО, яка в підсумку не спрацювала. Тож її довелося міняти "знову й знову".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в інтерв'ю Associated Press.

Як зазначає видання, про яку саму країну йде мова глава держави не сказав.

Разом з тим Зеленський привітав допомогу від країн-партнерів, але зазначив, що частина обіцяної зброї все ще не поставлена.

"У нас є чудові рішення щодо Patriot, але ми поки що їх не маємо", - заявив Зеленський.

Таким чином, з січня українські військові проходять навчання в США щодо керування системою Patriot, але в Україні її ще не розгорнули.

"Україні потрібні 20 батарей Patriot для захисту від російських ракет, і навіть цього може бути недостатньо, оскільки жодна країна у світі не була атакована такою кількістю балістичних ракет", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американські системи Patriot можуть бути розгорнуті в Україні швидше, ніж планувалося.

Додамо, також ми писали, що Україна очікує на отримання системи протиповітряної оборони SAMP-T.

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