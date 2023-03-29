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Одна из стран Европы передала Украине систему ПВО, которая не сработала, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Одно из европейских государств отправило Украине очередную систему ПВО, которая в итоге не сработала. Поэтому ее пришлось менять "снова и снова".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в интервью Associated Press.

Как отмечает издание, о какой стране идет речь глава государства не указал.

Вместе с тем, Зеленский поприветствовал помощь от стран-партнеров, но отметил, что часть обещанного оружия все еще не поставлена.

"У нас есть отличные решения по Patriot, но мы пока их не имеем", - заявил Зеленский.

Таким образом, с января украинские военные проходят обучение в США по управлению системой Patriot, но в Украине ее еще не развернули.

"Украине нужны 20 батарей Patriot для защиты от российских ракет, и даже этого может быть недостаточно, поскольку ни одна страна в мире не была атакована таким количеством баллистических ракет", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что американские системы Patriot могут быть развернуты в Украине быстрее, чем планировалось.

Добавим, также мы писали, что Украина ожидает получения системы противовоздушной обороны SAMP-T.

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