Одна з країн Європи "озолотилася" на перевезеннях російської нафти, - FT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.

Греція попри санкції продовжує перевозити нафту РФ

Транспортуванням російської нафти на постійній основі займаються грецькі судноплавні компані. За останні три роки вони заробили близько 3,8 мільярда доларів.

Розрахунки FT надають інформацію лише про основні маршрути, де відомі ціни. Йдеться про 389 мільйонів барелів нафти. Ще 153 млн барелів (майже +40%) не мають ціни і не ввійшли у розрахунки.

Хто возить російську нафту

Dynacom Tankers, Stealth Maritime та Onassis Group досі перевозять нафту РФ.

Це було джерелом напруженості між Грецією та Україною. Кілька грецьких танкерних компаній, включно з Dynacom, потрапили у 2023 році до українського списку "міжнародних спонсорів війни". Пізніше були виключені з нього під тиском грецького уряду.

8 компаній Греції входять до топ-20 тих бізнесів, що отримали найбільший прибуток від російських постачань з червня 2023 року, пише FT.

Решта перевізників:

державні судноплавні компанії РФ ("Совкомфлот" та "Роснефтефлот");

дочірні чи підставні компанії, пов'язані з ними;

гонконгська компанія Prominent.

Скільки заробляють грецькі судновласники

Грецькі судновласники є одними з найбільш толерантних до ризиків в галузі. Так, за словами FT. Dynacom проявила велику активність в Ормузькій протоці під час війни США проти Ірану.

Також відомо, що майже 15% російського експорту сирої нафти в травні відвантажили компанії з Греції.

Трейдери готові платити на 30-40% більше за перевозку підсанкційних російських енергоносіїв.

Обмеження ЄС не діють

Країни G7 запровадили обмеження на нафту РФ у грудні 2022 року. Тож західні оператори можуть перевозити її лише за ціною, що дорівнює або нижча за квоту G7.

Наразі вона становить 44,1 долара за барель. Проте контроль за обмеженнями недостатньо суворий.

Судновласники повинні надати друковану форму підтвердження щодо ціни на вантаж. Але вони часто покладаються на слова або фрахтувальника судна, або навіть російського постачальника.

Ба більше, на закритих зустрічах уряди Кіпру та Греції послідовно виступали проти обмеження цін, зазначає видання.

Які компанії відмовилися від перевезення нафти РФ

TMS Tankers та Thenamaris значно скоротили торгівлю російською нафтою наприкінці 2023 року. На це вплинули санкції США проти морських операторів Туреччини та ОАЕ за потенційне перевезення вантажів РФ вище встановленої ціни.

Кілька грецьких судноплавних компаній перестали торгувати з Росією після санкцій США проти "Роснефти" та "Лукойла" у жовтні 2025 року.