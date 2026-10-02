Одна з країн ЄС закриває центри для біженців: що зміниться для українців

На початку червня у Фінляндії діяли 30 центрів для дорослих, 13 установ для неповнолітніх та два підрозділи для утримання під вартою. Тепер мережу суттєво скоротять.

Причину пояснила керівниця відділу послуг із прийому біженців Еліна Нурмі. За її словами, системою користується дедалі менше людей: потік українців, які тікають від війни, не зростає, а заявників на притулок з інших країн поменшало. Крім того, частина колишніх мешканців центрів переїхала в орендоване житло.

На ситуацію вплинули й зміни, які діють з вересня. Шукач притулку втрачає послуги центру через три місяці після отримання дозволу на проживання, якщо має право переїхати в орендоване житло.

Таке саме правило поширюється на людей із тимчасовим захистом, зокрема на українців.

Тих, хто не переїде у власне житло, переселять до інших установ, де є вільні місця. За словами Нурмі, під час переселення враховують побажання людей і їхні зв'язки з конкретним містом, наприклад роботу чи навчання. Утім, виконати всі побажання вдається не завжди.