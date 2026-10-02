Одна из стран ЕС закрывает центры для беженцев: что изменится для украинцев

В начале июня в Финляндии действовали 30 центров для взрослых, 13 учреждений для несовершеннолетних и два подразделения для содержания под стражей. Теперь сеть существенно сократят.

Причину объяснила руководительница отдела услуг по приему беженцев Элина Нурми. По ее словам, системой пользуется все меньше людей: поток убегающих от войны украинцев не растет, а заявителей в приют из других стран стало меньше. Кроме того, часть бывших обитателей центров переехала в арендуемое жилье.

На ситуацию повлияли и изменения, действующие с сентября. Искатель убежища теряет услуги центра через три месяца после получения вида на жительство, если имеет право переехать в арендуемое жилье.

Такое же правило распространяется на людей с временной защитой, в частности, на украинцев.

Тех, кто не переедет в собственное жилье, переселят в другие учреждения, где есть свободные места. По словам Нурми, при переселении учитывают пожелания людей и их связи с конкретным городом, например работу или обучение. Впрочем, выполнить все пожелания удается не всегда.