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Одна из стран ЕС закрывает центры для беженцев: что изменится для украинцев

07:49 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Одна из стран ЕС закрывает центры для беженцев: что изменится для украинцев Фото: в Финляндии закрывают центры приема беженцев (коллаж РБК-Украина)
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Миграционное ведомство Финляндии до конца февраля закроет еще восемь центров приема искателей убежища. Столько учреждений прекратили работу в течение 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финского вещателя Yle.

В начале июня в Финляндии действовали 30 центров для взрослых, 13 учреждений для несовершеннолетних и два подразделения для содержания под стражей. Теперь сеть существенно сократят.

Причину объяснила руководительница отдела услуг по приему беженцев Элина Нурми. По ее словам, системой пользуется все меньше людей: поток убегающих от войны украинцев не растет, а заявителей в приют из других стран стало меньше. Кроме того, часть бывших обитателей центров переехала в арендуемое жилье.

На ситуацию повлияли и изменения, действующие с сентября. Искатель убежища теряет услуги центра через три месяца после получения вида на жительство, если имеет право переехать в арендуемое жилье.

Такое же правило распространяется на людей с временной защитой, в частности, на украинцев.

Тех, кто не переедет в собственное жилье, переселят в другие учреждения, где есть свободные места. По словам Нурми, при переселении учитывают пожелания людей и их связи с конкретным городом, например работу или обучение. Впрочем, выполнить все пожелания удается не всегда.

Условия для украинских беженцев ужесточаются и в других странах ЕС. В частности, в Польше изменили правила выплат "800+" и "300+" : с тех пор обязательным условием для получения помощи стало участие ребенка в польской системе образования.

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