Одна з країн ЄС стала залежною від газу з РФ через війну на Близькому Сході

За даними агентства, минулого місяця Бельгія отримувала весь імпортований скраплений природний газ саме з Росії. Причиною стало різке скорочення поставок до Європи через перебої в судноплавстві в Ормузькій протоці, спричинені війною на Близькому Сході.

Через високі ціни на газ більшість європейських покупців також утримувалися від закупівель СПГ для формування запасів на зиму.

Хоча обсяги російського СПГ, який закупила Бельгія, були нижчими, ніж на початку року, ситуація ускладнила реалізацію енергетичної політики Євросоюзу. Уже з квітня в ЄС діє заборона на укладення нових короткострокових контрактів на російський СПГ, а повна заборона на його імпорт має набути чинності наступного року.

Як змінилися поставки газу до Європи

За інформацією Bloomberg, у липні загальний імпорт СПГ до Бельгії скоротився більш ніж на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас країна закупила у Росії близько 0,4 млн тонн скрапленого природного газу. Крім цього, Бельгія продовжує отримувати трубопровідний газ із Норвегії та Великої Британії.

За даними німецької некомерційної організації Urgewald, у першому півріччі 2026 року країни ЄС імпортували на 16% більше російського СПГ, ніж роком раніше, витративши на нього майже 6 млрд євро. Найбільшими покупцями стали Франція, Бельгія та Іспанія.

Чи відмовиться ЄС від російського СПГ

Росія залишається другим за величиною постачальником СПГ до Євросоюзу після США. На тлі низьких запасів газу в європейських сховищах і невизначеності з постачанням із Близького Сходу деякі експерти вже ставлять під сумнів реалістичність повної відмови ЄС від російського СПГ у заплановані терміни.

Водночас у Брюсселі наголошують, що план повної заборони російського СПГ з наступного року залишається чинним.