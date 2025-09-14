Одна з країн ЄС планує продовжити тимчасовий захист для українців ще на рік

Міністерство внутрішніх справ Литви підготувало урядову постанову про продовження терміну тимчасового захисту для українців, які втекли від війни. Документ пропонує продовжити його дію до березня 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Загальна позиція Європейського Союзу - продовжити тимчасовий захист, адже війна ще не закінчилася. Це природне рішення", - заявив міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович.

Зараз українці в Литві отримують посвідку на проживання до 4 березня 2026 року. Якщо зміни ухвалять, документи автоматично продовжать ще на рік.

У МВС країни наголосили, що це зменшить адміністративне навантаження як на громадян України, так і на співробітників Департаменту міграції, адже зараз щодня реєструють 30-40 нових заяв на тимчасове проживання.

Продовження захисту вплине й на інші норми: іноземці, які працюють у Литві, й надалі не будуть зобов'язані володіти литовською мовою, якщо мають статус тимчасового захисту. Відповідне рішення уряд ухвалив на початку липня.

За даними Департаменту міграції, нині в Литві тимчасовим захистом користуються близько 47,6 тисячі українців. Цей механізм передбачає право на проживання, роботу, соціальну підтримку, медичну допомогу, житло, а також доступ дітей до освіти.