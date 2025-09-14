Одна из стран ЕС планирует продлить временную защиту для украинцев еще на год

Министерство внутренних дел Литвы подготовило правительственное постановление о продлении срока временной защиты для украинцев, бежавших от войны. Документ предлагает продлить его действие до марта 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Общая позиция Европейского Союза - продлить временную защиту, ведь война еще не закончилась. Это естественное решение", – заявил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.

Сейчас украинцы в Литве получают вид на жительство до 4 марта 2026 года. Если изменения примут, документы автоматически продлят еще на год.

В МВД страны подчеркнули, что это уменьшит административную нагрузку как на граждан Украины, так и на сотрудников Департамента миграции, ведь сейчас ежедневно регистрируют 30-40 новых заявлений на временное проживание.

Продление защиты повлияет и на другие нормы: иностранцы, работающие в Литве, и в дальнейшем не будут обязаны владеть литовским языком, если имеют статус временной защиты. Соответствующее решение правительство приняло в начале июля.

По данным Департамента миграции, в настоящее время в Литве временной защитой пользуются около 47,6 тысячи украинцев. Этот механизм предусматривает право на проживание, работу, социальную поддержку, медицинскую помощь, жилье, а также доступ детей к образованию.