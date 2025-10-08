Одна з країн Африки розірвала 15-річне партнерство з фондом принца Гаррі: що сталось

Міністр навколишнього середовища Чаду Хассан Бахіт Джамус опублікував чотиристорінкову заяву, у якій звинуватив African Parks у постійній неповазі до уряду, відновленні браконьєрства та недостатньому фінансуванні охоронних програм у природному заповіднику Еннеді та національних парках Закума і Сініака-Мінія.

Ця заява стала ще одним репутаційним ударом для герцога Сассекського, який шість років очолював організацію, а нині входить до її ради директорів.

Наразі організація вже розпочала переговори, аби "краще зрозуміти позицію уряду" та знайти шляхи для продовження співпраці.

Повідомляється, що African Parks відігравала ключову роль у боротьбі з браконьєрством: лише в парках Закума популяція слонів зросла з 450 у 2010 році до понад 550 у 2019-му.

Зазначимо, що дане ріішення Чаду не є першим скандалом довкола організації.

Так, минулого року розслідування The Mail on Sunday виявило серйозні порушення прав людини в Республіці Конго з боку охоронців, яких фінансували African Parks. Серед звинувачень - побиття, зґвалтування та насильницьке переслідування корінного народу Бака. Незалежна перевірка, проведена юридичною фірмою Omnia Strategy, підтвердила низку зловживань і недоліків у системах контролю організації.

African Parks визнала факти порушень і заявила, що запроваджує реформу управління. Водночас розрив з Чадом, який відбувся лише через пів року після поновлення угоди, став серйозним іміджевим ударом як для організації, так і для принца Гаррі, який був активно залучений до її діяльності, зокрема до масштабних природоохоронних проєктів в Африці.