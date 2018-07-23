Одна из групп "Белых касок" не добралась до границы Сирии, - AFP

Одна из групп "Белых касок" вместе с родственниками не смогла добраться до границы Сирии

Во время эвакуации из юго-западной части Сирии одна из групп неправительственной гуманитарной организации "Белые каски" и их родственники не смогли добраться до границы. Об этом сообщает France Presse со ссылкой на источник в канадском правительстве.

По словам собеседника агенства, на данный момент группа находится на территории Сирии.

"Неизвестно, будет ли повторная возможность проведения эвакуации", - сообщил собеседник.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада примет 50 сотрудников "Белых касок". Правительство согласилось принять до 50 волонтеров "Белые каски" и членов их семей, что вместе будет составлять около 250 человек.

Также, министр иностранных дел Германии Гайко Маас подтвердил информацию о том, что страна примет эвакуированных из Сирии сотрудников сирийской гуманитарной организации "Белые каски"