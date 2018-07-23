Одна з груп "Білих касок" не дісталася до кордону Сирії, - AFP

Одна з груп "Білих касок" разом з родичами не змогли дістатися кордону Сирії

Під час евакуації з південно-західної частини Сирії одна з груп неурядової гуманітарної організації "Білі каски" та їхні родичі не змогли дістатися до кордону. Про це повідомляє France Presse з посиланням на джерело в канадському уряді.

За словами співрозмовника агентства, наразі група знаходиться на території Сирії.

"Невідомо, чи буде повторна можливість проведення евакуації", - повідомив співрозмовник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канада прийме 50 співробітників "Білих касок". Уряд погодився прийняти до 50 волонтерів "Білі каски" і членів їхніх сімей, що разом становитиме близько 250 осіб.

Також, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас підтвердив інформацію про те, що країна прийме евакуйованих з Сирії співробітників сирійської гуманітарної організації "Білі каски".