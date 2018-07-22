Канада примет 50 сотрудников сирийской организации "Белые каски"

Канада согласилась принять до 50 волонтеров и членов их семей, что вместе составит около 250 челове

Канада предоставит статус беженцев 50 эвакуированным из Сирии сотрудникам сирийской гуманитарной организации "Белые каски" и членам их семей. Об этом со ссылкой на источники в правительстве Канады пишет CBC News.

По данным высокопоставленных чиновников, пожелавших остаться анонимными, правительство согласилось принять до 50 волонтеров "Белых каски" и членов их семей, что вместе будет составлять около 250 человек.

При этом чиновники уточнили, что количество сирийцев, которые получат убежище в Канаде, может измениться.

Отметим, что глава МИД Канады Христя Фриланд стала инициатором международной операции по предоставлению убежища сирийским спасателям.

Отметим, что о своих планах присоединиться к операции по их переселению заявила также Великобритания и Франция.

Напомним, ранее сообщалось, что по просьбе США и некоторых европейских стран израильские военные эвакуировали членов сирийской неправительственной организации и их семьи из Сирии. Людей вывели из зоны военного конфликта на юге Сирийской Арабской Республики в связи с угрозой их жизни.

Израильские военные отметили, что трансфер этих граждан Сирии через Израиль является "исключительно гуманитарным жестом", а Израиль продолжает придерживаться политики невмешательства в сирийский конфликт.