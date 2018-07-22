Германия примет часть спасенных представителей сирийской организации "Белые каски"

Ожидается, что ФРГ примет около 50 сотрудников сирийской организации и членов их семей

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас подтвердил информацию о том, что страна примет эвакуированных из Сирии сотрудников сирийской гуманитарной организации "Белые каски". Об этом глава МИД ФРГ рассказал в интервью изданию Bild, передает DW.

По данным телеканала CBS, в Государственном департаменте США обсуждают, стоит ли и дальше помогать гуманитарной организации "Белые каски" в Сирии. Фактически финансовая поддержка из Вашингтона сейчас заморожена.

Отметим, что прием спасенных членов гуманитарной сирийской организации обусловлен прежде всего соображениями "гуманности", считает министр.

"С начала сирийского конфликта "Белые каски" спасли более 100 тысяч людей", - рассказал чиновник.

Ожидается, что Германия примет около 50 сотрудников сирийской организации и членов их семей. В то же время Маас точное количество людей, которых примет Германия, не назвал.

Напомним, ранее сообщалось, что по просьбе США и некоторых европейских стран израильские военные эвакуировали членов сирийской неправительственной организации и их семьи из Сирии. Людей вывели из зоны военного конфликта на юге Сирийской Арабской Республики в связи с угрозой их жизни.

Израильские военные отметили, что трансфер этих граждан Сирии через Израиль является "исключительно гуманитарным жестом", а Израиль продолжает придерживаться политики невмешательства в сирийский конфликт.