Ни одна государственная ТЭС не имеет минимально допустимых запасов угля, - Минэнерго

Ни на одной государственной ТЭС нет минимально гарантированного запаса угля, в то время как на большинстве ТЭС частных компаний эти требования выполняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики.

По данными Минэнерго, гарантированные запасы угля на государственных ТЭС должны составлять 150,5 тыс. тонн, при этом фактически на складах государственных ТЭС находится 101,1 тыс. тонн. На Трипольской ТЭС находится 41,9 тыс. тонн угля при минимально гарантированных 53,2 тыс. тонн. На Змиевской ТЭС имеется 40,7 тыс. тонн при необходимых 42,5 тыс. тонн. На Углегорской - 18,5 тыс. тонн при минимально необходимых 54,8 тыс. тонн. Последние два месяца все государственные ТЭС работают минимальным составом оборудования. В то время на 5 из 9 частных ТЭС фактические запасы превышают гарантированный уровень Минэнерго. Это Криворожская, Ладыженская, Добротворская, Луганская и Бурштынская ТЭС, которые принадлежат "ДТЭК Энерго". На этих ТЭС находится 333,3 тыс. тонн при минимально необходимых 246 тыс. тонн.

Напомним, с 1 ноября Украина намерена возобновить импорт электрической энергии из России и Беларуси. Причина - остановка работы государственных ТЭС из-за нехватки угля. В последний месяц вся нагрузка покрывается "Энергоатомом" и частными ТЭС.

Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию. ТЭС работали ниже себестоимости и не имели средств на закупку угля.

Ситуация стабилизировалась только в августе 2021 года, и частные ТЭС сразу начали импорт угля. Государственные ТЭС "Центрэнерго" первые партии импорта получили только в октябре, когда ситуация была критической.