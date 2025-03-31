Одна з європейських столиць продовжує безкоштовний проїзд для українців: деталі

У Будапешті продовжать можливість безкоштовного проїзду для українських біженців у громадському транспорті до 30 червня 2025 року.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Посольства України в Угорщині у Facebook.
Продовження терміну безкоштовного проїзду ініціював мер Будапешта.
"Скористатись послугою можна у всіх громадських транспортних засобах, окрім: 100E (швидкісний рейс до аеропорту), фунікулеру, рейсів "ностальгії" та водних транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.
Право на безкоштовний проїзд можуть підтвердити ці документи:
Додамо, що зараз в Угорщині проживає близько 30 тисяч українських біженців.
Читайте також про те, що у Каунасі (Литва) продовжили пільговий проїзд для українців, які виїхали через війну. Громадяни України зможуть користуватися громадським транспортом зі знижкою протягом 2025 року.
Раніше ми писали про те, що з 1 липня 2024 року в Естонії українські біженці більше не можуть безкоштовно їздити в поїздах державної залізничної компанії Elron.
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