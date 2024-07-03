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Більше без пільг. Одна країна скасувала для біженців безкоштовний проїзд

Естонія, Середа 03 липня 2024 08:30
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Більше без пільг. Одна країна скасувала для біженців безкоштовний проїзд Проїзд в естонських поїздах Elron стане платним для українців (фото: Вікіпедія)
Автор: Василина Копитко

З 1 липня в Естонії українські біженці більше не зможуть безкоштовно їздити в поїздах державної залізничної компанії Elron.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Delfi.

Безкоштовний проїзд для біженців скасували

З 1 липня українським біженцям доведеться купувати квитки на поїзди Elron. Це можна зробити онлайн або у квиткових автоматах.

"Право безкоштовного проїзду на поїздах Elron залишиться тільки для тих біженців, що прибувають до Естонії, протягом перших 2-4 днів на підставі спеціального браслета, виданого на прикордонному пункті, за умови, що біженець не може самостійно купити квиток", - пояснила керівник відділу розвитку бізнесу компанії Elron Піллі Каубер.

Вона також зазначила, що біженці, які залишилися в Естонії, влаштовуються на роботу, тому надавати їм право на безкоштовний проїзд на підставі карти громадського транспорту вже недоцільно.

Змінились знижки на індивідуальні квитки Elron

Також з 1 липня змінились індивідуальні знижки на квитки Elron.

"Знижка у розмірі 5% буде застосовуватися до індивідуальних квитків, придбаних онлайн та в автоматах у самому поїзді. Всі інші знижки на індивідуальні квитки залишаться незмінними - 30% від повної вартості квитка", - додала Каубер.

Право на знижку 30% вартості квитка на поїзд мають:

  • особи віком до 19 років
  • школярі й студенти
  • пенсіонери
  • люди з інвалідністю
  • особи віком від 65 років
  • люди з інвалідністю (тяжкого та середнього ступеня)
  • особи, які супроводжують людей з інвалідністю до 16 років, а також особи, які супроводжують особу з тяжкою інвалідністю

Знижки не поширюються на проїзд у 1-му класі поїзда.

Право на безкоштовний проїзд мають діти віком до 7 років, люди з інвалідністю, віком до 16 років, люди з тяжкими формами інвалідності і їхні супроводжуючі.

Нагадаємо також, що у червні естонський Міністр у справах регіонів Пірет Хартман заявила, що українські біженці втратять право на безкоштовний проїзд у повітових автобусах. Її постанова передбачає, що вартість одноразового квитка на автобусних лініях становитиме 10 євро, а максимальна вартість проїзного на 30 днів, - 150 євро. За словами Хартман, українцям, які переїхали в Естонію, більше не потрібні пільги на транспорт, оскільки вони уже адаптувались.

Читайте також про те, як українцям у Ризі продовжити право на безкоштовний проїзд громадському у транспорті.

Раніше ми писали про те, що з 1 липня у Польщі нові умови надання допомоги біженцям.

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