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У Литві продовжили безкоштовний проїзд для українців на 2025 рік

Литва, Четвер 26 грудня 2024 10:35
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У Литві продовжили безкоштовний проїзд для українців на 2025 рік Фото: Безкоштовний проїзд для українців у Каунасі (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

У Каунасі (Литва) продовжили пільговий проїзд для українців, які виїхали через війну, громадяни України зможуть користуватися громадським транспортом зі знижкою протягом наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

У Каунасі продовжили безплатний проїзд для українців

Муніципальна рада Каунаса ухвалила рішення продовжити дію пільг на громадський транспорт для українських біженців ще на рік. Ця ініціатива дозволяє громадянам України, які залишили країну через військову агресію Росії, отримувати 99% знижку на придбання строкових електронних квитків для проїзду автобусами та тролейбусами протягом усього наступного року.

Щоб скористатися пільгами, необхідно надати цифровий дозвіл на тимчасове проживання в Литві, виданий Департаментом міграції, а також документ, що посвідчує особу, виданий Україною.

Рішення було схвалено в грудні як частина програми підтримки українців, що вимушено перебувають у Литві. Це не єдина ініціатива такого роду: інші великі міста Литви також надають подібну допомогу українським біженцям з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Нагадаємо, що щотижня до Литви прибувають близько 100 українських біженців. Держава та громадські організації надають переселенцям фінансову, соціальну та психологічну підтримку, проте знайти житло та адаптуватися до життя в чужій країні залишається непросто.

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