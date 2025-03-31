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Одна з європейських столиць продовжує безкоштовний проїзд для українців: деталі

Будапешт, Понеділок 31 березня 2025 15:40
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Одна з європейських столиць продовжує безкоштовний проїзд для українців: деталі Будапешт продовжив право на безкоштовний проїзд для українців (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У Будапешті продовжать можливість безкоштовного проїзду для українських біженців у громадському транспорті до 30 червня 2025 року.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Посольства України в Угорщині у Facebook.

Умови для безкоштовного проїзду у Будапешті

Продовження терміну безкоштовного проїзду ініціював мер Будапешта.

"Скористатись послугою можна у всіх громадських транспортних засобах, окрім: 100E (швидкісний рейс до аеропорту), фунікулеру, рейсів "ностальгії" та водних транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Право на безкоштовний проїзд можуть підтвердити ці документи:

  • український закордонний паспорт;
  • український національний паспорт;
  • дозвіл на перебування у країні від українських органів;
  • для іноземних студентів, що навчаються в Україні, український студентський квиток;
  • для іноземних громадян будь-який документ, що підтверджує місце проживання в Україні.

Одна з європейських столиць продовжує безкоштовний проїзд для українців: деталіБезкоштовний проїзд у Будапешті продовжили до 30 червня 2025 року (візуалізація Посольство України в Угорщині)

Додамо, що зараз в Угорщині проживає близько 30 тисяч українських біженців.

Читайте також про те, що у Каунасі (Литва) продовжили пільговий проїзд для українців, які виїхали через війну. Громадяни України зможуть користуватися громадським транспортом зі знижкою протягом 2025 року.

Раніше ми писали про те, що з 1 липня 2024 року в Естонії українські біженці більше не можуть безкоштовно їздити в поїздах державної залізничної компанії Elron.

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