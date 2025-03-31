Одна з європейських столиць продовжує безкоштовний проїзд для українців: деталі

У Будапешті продовжать можливість безкоштовного проїзду для українських біженців у громадському транспорті до 30 червня 2025 року.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Посольства України в Угорщині у Facebook .

Умови для безкоштовного проїзду у Будапешті

Продовження терміну безкоштовного проїзду ініціював мер Будапешта.

"Скористатись послугою можна у всіх громадських транспортних засобах, окрім: 100E (швидкісний рейс до аеропорту), фунікулеру, рейсів "ностальгії" та водних транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Право на безкоштовний проїзд можуть підтвердити ці документи:

український закордонний паспорт;

український національний паспорт;

дозвіл на перебування у країні від українських органів;

для іноземних студентів, що навчаються в Україні, український студентський квиток;

для іноземних громадян будь-який документ, що підтверджує місце проживання в Україні.

Безкоштовний проїзд у Будапешті продовжили до 30 червня 2025 року (візуалізація Посольство України в Угорщині)

Додамо, що зараз в Угорщині проживає близько 30 тисяч українських біженців.