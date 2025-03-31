Одна из европейских столиц продлевает бесплатный проезд для украинцев: детали
В Будапеште продлят возможность бесплатного проезда для украинских беженцев в общественном транспорте до 30 июня 2025 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Посольства Украины в Венгрии в Facebook.
Условия для бесплатного проезда в Будапеште
Продление срока бесплатного проезда инициировал мэр Будапешта.
"Воспользоваться услугой можно во всех общественных транспортных средствах, кроме: 100E (скоростной рейс в аэропорт), фуникулера, рейсов "ностальгии" и водных транспортных средств", - говорится в сообщении.
Право на бесплатный проезд могут подтвердить эти документы:
- украинский загранпаспорт;
- украинский национальный паспорт;
- разрешение на пребывание в стране от украинских органов;
- для иностранных студентов, которые учатся в Украине, украинский студенческий билет;
- для иностранных граждан любой документ, подтверждающий место жительства в Украине.
Бесплатный проезд в Будапеште продлили до 30 июня 2025 года (визуализация Посольство Украины в Венгрии)
Добавим, что сейчас в Венгрии проживает около 30 тысяч украинских беженцев.
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