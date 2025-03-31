Одна из европейских столиц продлевает бесплатный проезд для украинцев: детали

В Будапеште продлят возможность бесплатного проезда для украинских беженцев в общественном транспорте до 30 июня 2025 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Посольства Украины в Венгрии в Facebook .

Условия для бесплатного проезда в Будапеште

Продление срока бесплатного проезда инициировал мэр Будапешта.

"Воспользоваться услугой можно во всех общественных транспортных средствах, кроме: 100E (скоростной рейс в аэропорт), фуникулера, рейсов "ностальгии" и водных транспортных средств", - говорится в сообщении.

Право на бесплатный проезд могут подтвердить эти документы:

украинский загранпаспорт;

украинский национальный паспорт;

разрешение на пребывание в стране от украинских органов;

для иностранных студентов, которые учатся в Украине, украинский студенческий билет;

для иностранных граждан любой документ, подтверждающий место жительства в Украине.

Бесплатный проезд в Будапеште продлили до 30 июня 2025 года (визуализация Посольство Украины в Венгрии)

Добавим, что сейчас в Венгрии проживает около 30 тысяч украинских беженцев.