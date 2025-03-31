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Одна из европейских столиц продлевает бесплатный проезд для украинцев: детали

Будапешт, Понедельник 31 марта 2025 15:40
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Одна из европейских столиц продлевает бесплатный проезд для украинцев: детали Будапешт продлил право на бесплатный проезд для украинцев (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В Будапеште продлят возможность бесплатного проезда для украинских беженцев в общественном транспорте до 30 июня 2025 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Посольства Украины в Венгрии в Facebook.

Условия для бесплатного проезда в Будапеште

Продление срока бесплатного проезда инициировал мэр Будапешта.

"Воспользоваться услугой можно во всех общественных транспортных средствах, кроме: 100E (скоростной рейс в аэропорт), фуникулера, рейсов "ностальгии" и водных транспортных средств", - говорится в сообщении.

Право на бесплатный проезд могут подтвердить эти документы:

  • украинский загранпаспорт;
  • украинский национальный паспорт;
  • разрешение на пребывание в стране от украинских органов;
  • для иностранных студентов, которые учатся в Украине, украинский студенческий билет;
  • для иностранных граждан любой документ, подтверждающий место жительства в Украине.

Одна из европейских столиц продлевает бесплатный проезд для украинцев: деталиБесплатный проезд в Будапеште продлили до 30 июня 2025 года (визуализация Посольство Украины в Венгрии)

Добавим, что сейчас в Венгрии проживает около 30 тысяч украинских беженцев.

Читайте также о том, что в Каунасе (Литва) продлили льготный проезд для украинцев, которые выехали из-за войны. Граждане Украины смогут пользоваться общественным транспортом со скидкой в течение 2025 года.

Ранее мы писали о том, что с 1 июля 2024 года в Эстонии украинские беженцы больше не могут бесплатно ездить в поездах государственной железнодорожной компании Elron.

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