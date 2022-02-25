"Одна бутылка зажигательной смеси с балкона": в Минобороны призвали украинцев к сопротивлению

В Сумской области подразделение территориальной обороны нанесло поражение боевым подразделениям РФ. Враг понес потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны Анна Маляр в Facebook.
"Обращаемся к гражданам Украины, которые готовы уничтожать врага одна бутылка зажигательной смеси с балкона или стрельба из стрелкового оружия по авто с личным составом врага - это невосполнимые потери противника", - говорится в сообщении.
Ранее Маляр заявила, что на сегодняшний день Вооруженные силы Украины более подготовлены к всевозможным военным действиям, чем это было в 2014 году, когда Россия впервые напала на Украину. Поэтому наименьшие шансы, что сценарий восьмилетней давности повторится.