"Одна пляшка запальної суміші з балкона": у Міноборони закликали українців до опору

У Сумській області підрозділ територіальної оборони завдав поразки бойовим підрозділам РФ. Ворог зазнав втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника Міністра оборони Ганна Маляр в Facebook.
"Звертаємося до громадян України, які готові знищувати ворога одна пляшка запальної суміші з балкона або стрільба зі стрілецької зброї по авто з особовим складом ворога - це непоправні втрати противника", - йдеться в повідомленні.
Раніше Маляр заявила, що сьогодні Збройні сили України більш підготовлені до всіляких військових дій, ніж це було у 2014 році, коли Росія вперше напала на Україну. Тому найменші шанси, що сценарій восьмирічної давності повториться.