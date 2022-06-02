Одна из АЗС увеличила лимит на продажу топлива до 40 литров в бак

АЗК "WOG" увеличивает лимиты отпуска топлива для наличных клиентов до 40 л в сутки, но исключительно в бак авто. Новые правила отпуска горючего вступают в действие 3 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АЗК"WOG".
В АЗК сообщили, что для приобретения топлива за наличные или оплату покупки банковской картой остается обязательным наличие карты PRIDE.⠀
В соответствии с обновленными правилами устанавливаются следующие лимиты:
20 л горючего в сутки - при наличном расчете или оплате банковской картой, при условии наличия номера телефона, на который зарегистрирована карта лояльности PRIDE.
40 л горючего в сутки - при наличном расчете или оплате банковской картой, при условии наличия приложения PRIDE по QR-коду из этого приложения.
40 л горючего в сутки - при отоваривании горючего, приобретенного заранее на кошелек PRIDE.
Следует отметить, что заправка одной машины из нескольких карт PRIDE за один визит запрещена.
Для безналичных клиентов устанавливается лимит в 40 л горючего в сутки по талонам, а по топливным картам - индивидуально, в соответствии с лимитом самой карты.
С 3 июня отпуск горючего разрешен исключительно в бак авто отпуск топлива в канистры возможен только для спецтранспорта по отдельному согласованию.
"Указанные изменения реализуются с целью обеспечения равных условий доступа к топливу всем клиентам, чтобы уменьшить необходимость повторных заправок авто и очередей на АЗС, а также минимизировать попытки спекуляций с горючим", - говорится в сообщении АЗК.
Напомним, ранее в" WOG " увеличивали ограничения до 20 л на сутки для частных клиентов при наличном расчете или оплате банковскими картами, и только при наличии карты лояльности PRIDE.
Известно, что дефицит топлива на украинских АЗС связан с последствиями войны. Российские удары уничтожили Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, а также повредили логистические сети.