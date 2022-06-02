Одна із АЗС збільшила ліміт на продаж палива до 40 літрів в бак

АЗК "WOG" збільшує ліміти відпуску пального для готівкових клієнтів до 40 л на добу, але винятково в бак авто. Нові правила відпуску пального вступають в дію 3 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АЗК "WOG".
В АЗК повідомили, що для придбання пального за готівку чи оплату покупки банківською карткою лишається обов’язковою наявність картки PRIDE.⠀
Відповідно до оновлених правил встановлюються наступні ліміти:
20 л пального на добу - при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності номера телефону, на який зареєстрована картка лояльності PRIDE.
40 л пального на добу - при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності застосунку PRIDE за QR-кодом із цього застосунку.
40 л пального на добу - при отоваренні пального, придбаного заздалегідь на гаманець PRIDE.
Слід зазначити, що заправка однієї автівки з кількох карток PRIDE за один візит заборонена.
Для безготівкових клієнтів встановлюється ліміт в 40 л пального на добу по талонах, а за паливними картками - індивідуально, відповідно до ліміту самої картки.
З 3 червня відпуск пального дозволений виключно в бак авто, відпуск пального в каністри можливий тільки для спецтранспорту за окремим погодженням.
"Вказані зміни реалізуютьcя з метою забезпечення рівних умов доступу до пального всім клієнтам, щоб зменшити необхідність повторних заправок авто та черг на АЗК, а також мінімізувати спроби спекуляцій з пальним", - йдеться в повідомленні АЗК.
Нагадаємо, раніше у "WOG" збільшували обмеження до 20 л на добу для приватних клієнтів при готівковому розрахунку чи оплаті банківськими картками, і лише за наявності картки лояльності PRIDE.
Відомо, що дефіцит пального на українських АЗС пов'язаний з наслідками війни. Російські удари знищили Кременчуцький нафтопереробний завод, а також пошкодили логістичні мережі.