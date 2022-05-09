20 литров в сутки. Одна из АЗС увеличила лимит на продажу топлива, но есть условие
На АЗС "Wog" с 9 мая увеличивается ограничения до 20 л в сутки для частных клиентов при наличном расчете или оплате банковскими картами, и только при наличии карты лояльности PRIDE.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сеть АЗК " WOG"
Система PRIDE будет контролировать лимит автоматически.
"Этот шаг позволит обеспечить эффективную работу служб критической инфраструктуры, а клиентам АЗК WOG позволит заправиться достаточным количеством топлива, чтобы добраться до пункта назначения или до следующего АЗК для дозаправки", - сообщают в компании.
Зарегистрироваться в системе лояльности можно по ссылкой установив приложение PRIDE от WOG.
Кошелек PRIDE сейчас работает только на отоваривание ранее купленного топлива.
Напомним, дефицит топлива на украинских АЗС связан с последствиями войны. Российские удары уничтожили Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, а также повредили логистические сети.
На днях президент Владимир Зеленский поручил правительству решить ситуацию с дефицитом горючего в Украине.