Одна из АЗС меняет правила оплаты за бензин: что нужно знать

Сеть автозаправочных комплексов WOG возвращает наличную оплату за топливо. Также постепенно возобновится работа АЗК в Киеве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу сети.

"Автозаправочные комплексы, где раньше действовал только безналичный способ оплаты, снова будут обслуживать всех клиентов без ограничений", - пишет пресс-служба.

Раньше же сеть обслуживала клиентов только по талонам и топливным картам.

В то же время WOG возобновила работу 8 автозаправочных комплексов в Киеве и Киевской области: