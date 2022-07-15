Одна из АЗС меняет правила оплаты за бензин: что нужно знать
Сеть автозаправочных комплексов WOG возвращает наличную оплату за топливо. Также постепенно возобновится работа АЗК в Киеве.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу сети.
"Автозаправочные комплексы, где раньше действовал только безналичный способ оплаты, снова будут обслуживать всех клиентов без ограничений", - пишет пресс-служба.
Раньше же сеть обслуживала клиентов только по талонам и топливным картам.
В то же время WOG возобновила работу 8 автозаправочных комплексов в Киеве и Киевской области:
- Киев, проспект Броварской, 11 б;
- Киев, проспект Генерала Ватутина, 2 г;
- Киев, улица Кольцевая дорога, 9;
- Киев, улица Боагитрская, 15 а;
- Киев, улица Здолбуновская, 3 д;
- Киевская область, село Гореничи, автодорога Киев-Чоп 22 км + 50 м;
- Киевская область, город Борисполь, автодорога Киев-Харьков 34 км + 700 м;
- Киевская область, город Белая Церковь, ул. Петра Запорожца, 98 А.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Государственная служба статистики обнародовала новые данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за июнь текущего года.
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