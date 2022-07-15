Одна із АЗС змінює правила оплати за бензин: що потрібно знати
Мережа автозаправних комплексів WOG повертає готівкову оплату за паливо. Також поступово відновиться робота АЗК у Києві.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу мережі.
"Автозаправні комплекси, де раніше діяв лише безготівковий спосіб оплати, знову обслуговуватимуть всіх клієнтів без обмежень", - пише пресслужба.
Раніше ж мережа обслуговувала клієнтів лише за талонами та паливними картками.
Водночас WOG відновила роботу 8 автозаправних комплексів у Києві та Київській області:
- Київ, проспект Броварський, 11 б;
- Київ, проспект Генерала Ватутіна, 2 г;
- Київ, вулиця Кільцева дорога, 9;
- Київ, вулиця Богатирська, 15 а;
- Київ, вулиця Здолбунівська, 3 д;
- Київська область, село Гореничі, автошлях Київ-Чоп 22 км + 50 м;
- Київська область, місто Бориспіль, автошлях Київ-Харків 34 км + 700 м;
- Київська область, місто Біла Церква, вул. Петра Запорожця, 98 а.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Державна служба статистики оприлюднила нові дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні за червень поточного року.
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