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Одна із АЗС змінює правила оплати за бензин: що потрібно знати

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П'ятниця 15 липня 2022 15:59
Одна із АЗС змінює правила оплати за бензин: що потрібно знати Фото: WOG готівкову оплату повернула за паливо (wog.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Мережа автозаправних комплексів WOG повертає готівкову оплату за паливо. Також поступово відновиться робота АЗК у Києві.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу мережі.

"Автозаправні комплекси, де раніше діяв лише безготівковий спосіб оплати, знову обслуговуватимуть всіх клієнтів без обмежень", - пише пресслужба.

Раніше ж мережа обслуговувала клієнтів лише за талонами та паливними картками.

Водночас WOG відновила роботу 8 автозаправних комплексів у Києві та Київській області:

  • Київ, проспект Броварський, 11 б;
  • Київ, проспект Генерала Ватутіна, 2 г;
  • Київ, вулиця Кільцева дорога, 9;
  • Київ, вулиця Богатирська, 15 а;
  • Київ, вулиця Здолбунівська, 3 д;
  • Київська область, село Гореничі, автошлях Київ-Чоп 22 км + 50 м;
  • Київська область, місто Бориспіль, автошлях Київ-Харків 34 км + 700 м;
  • Київська область, місто Біла Церква, вул. Петра Запорожця, 98 а.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Державна служба статистики оприлюднила нові дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні за червень поточного року.

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