ua en ru
Вт, 18 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Одна з африканських країн відкликала підпис у спільному комюніке Саміту миру

Вівторок 18 червня 2024 06:20
UA EN RU
Одна з африканських країн відкликала підпис у спільному комюніке Саміту миру Фото: три країни відкликали свої підписи під комюніке Саміту миру (flickr.com)
Автор: Валерій Савицький

Руанда зникла з числа підписантів спільного комюніке Глобального саміту миру. Країна стала третім учасником зустрічі, яка спочатку підписала документ, а потім відкликала свій підпис.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на список країн-підписантів комюніке.

Руанда зникла зі списку країн, що підтримали комюніке саміту в останній версії документа за 17 червня. Хоча у початковій версії документу ця країна була зазначена серед підписантів.

Глобальний саміт миру

15 і 16 червня у швейцарському місті Бюргеншток відбувся Глобальний саміт миру. Делегації понад 100 країн світу та низки глобальних організацій зустрілися і почали обговорення втілення пунктів "Формули миру" президента України Володимира Зеленського.

За підсумками зустрічі її учасники підписали спільне комюніке, в якому звинуватили Росію в масштабних руйнуваннях і закликали поважати територіальну цілісність України.

Однак згодом Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під документом. Уряди країн заявили про намір уважно вивчити положення комюніке і лише потім будуть ухвалювати рішення про приєднання до документу.

Додамо, що до підписантів комюніке вирішив приєднатися Вселенський патріархат Константинополя.

Водночас, комюніке не підтримали сім країн, що взяли участь у саміті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Руанда
NEWS
Чи штрафуватимуть за шум від генератора в Україні: роз'яснення Кабміну
Чи штрафуватимуть за шум від генератора в Україні: роз'яснення Кабміну
DAILY
Кадри в дефіциті. Як виживають ресторани і готелі під час війни та що їх чекає далі
Катерина Гончарова, Руслан Кисляк Кадри в дефіциті. Як виживають ресторани і готелі під час війни та що їх чекає далі