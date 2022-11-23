ОДКБ загрожує розвал? Пашинян влаштував демарш, а Лукашенко відзначився заявою про Україну

На саміті країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) вірменська сторона відмовилася підписувати проект декларації про спільні заходи щодо надання допомоги Вірменії. Також пролунали слова про те, що майбутнє ОДКБ залежить від результатів війни в Україні.

Пашинян розкритикував ОДКБ та відмовився підписувати декларацію

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився підписувати проект декларації проект про спільні заходи щодо надання допомоги його країні. Зокрема він розкритикував відсутність політичної оцінки дій Азербайджану.

"Політична оцінка необхідна, перш за все, з моральної точки зору, тому що це має бути логічним проявом союзницьких відносин. Звичайно, це важливо і з погляду відновлення територіальної цілісності нашої країни, але це прагнення саме собою не означає військового втручання", - зазначив він.

За його словами, Вірменія виступає за те, щоб ОДКБ провела політико-дипломатичну роботу з Азербайджаном, щоб він вивів війська з її територій.

"У цих умовах відсутність чіткої політичної оцінки ситуації та неприйняття вищезгаданого рішення може означати не лише відмову ОДКБ від союзницьких зобов'язань, а й може інтерпретуватися Азербайджаном як зелене світло з боку ОДКБ для подальшої агресії проти Вірменії", - додав Пашинян.

Він також підкреслив, що проект надання допомоги Вірменії не доопрацьований, і відмовився підписувати його.

Лукашенко допустив розвал ОДКБ через війну в Україні. І назвав умову

Білоруський диктатор у своєму виступі на сесії Ради колективної безпеки зазначив, що останнім часом з'являються думки, що майбутнє ОДКБ залежить від результату війни в Україні.

"Якщо (Росія, - ред.) переможе, ОДКБ житиме. Якщо не переможе, ОДКБ існувати не буде. Відчуваю, що ми дійшли єдиної думки, що якщо, не дай бог, обрушиться Росія, то під цими уламками наше місце", - зазначив Лукашенко.

Водночас він наголосив, що країни-учасниці ОДКБ не мають наміру йти з військово-політичної арени.

Як відреагувала Росія

За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, з заявою Лукашенка можна частково погодитись.

"Можна погодитись із застереженням, що успіх спецоперації сумнівів не викликає", - зазначив він.

Щодо звинувачень вірменської сторони, то, за його словами, Пашинян має право розцінювати ситуацію таким чином.

"Так, прем'єр-міністр Вірменії виступаючи у вузькому складі сказав, що скоріше готовий трактувати як фіаско роботу ОДКБ щодо ситуації між Вірменією та Азербайджаном. Це точка зору вірменської сторони, це право вірменської сторони так розцінювати ситуацію", - наголосив він.

Зазначимо, до складу ОДК входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Таджикистан та Киргизстан. Єдина спільна операція була проведена на початку 2022 року в Казахстані, коли країна зіткнулася з антиурядовими протестами та заворушеннями.