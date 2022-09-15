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ОДКБ пока не планирует отправлять миротворческую миссию в Армению

Фото: ОДКБ пока не планирует отправлять миротворческую миссию в Армению (ОДКБ)
Автор: Руслан Гаращенко

ОДКБ пока не планирует отправлять свои силы на границу Армении и Азербайджана. В организации надеются на мирное решение конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы объединенного штаба ОДКБ Анатолия Сидорова в комментарии журналистам.

"Давайте не будем забегать вперед. Хочу только сказать, что 13 сентября главы государств наших единогласно заявили, что эта проблема, которая сегодня существует между Арменией и Азербайджаном, должна решаться политико-дипломатическими методами", - ответил Сидоров на вопрос, есть ли планы отправлять миротворческий контингент в Армению.

"О применении военной силы, да еще с привлечением ОДКБ, ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня, и, я думаю, в ближайшем будущем речи не идет", - добавил он.

В организации выразили надежду, что конфликт между Арменией и Азербайджаном будет решен мирным путем, без применения оружия и сил.

Напомним, что в ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении наблюдалось обострение ситуации. Страны обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.

В ОДКБ пообещали задействовать механизмы для урегулирование ситуации. Однако о каким именно механизмах идет речь, в организации не уточнили.

Российский президент Путин в свою очередь заявил о "дополнительных практических шагах, направленных на деэскалацию напряженности" на границе государств.

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