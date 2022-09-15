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ОДКБ поки не планує відправляти миротворчу місію до Вірменії

Фото: ОДКБ поки не планує відправляти миротворчу місію до Вірменії (ОДКБ)
Автор: Руслан Гаращенко

ОДКБ поки не планує відправляти свої сили на кордон Вірменії та Азербайджану. В організації сподіваються на мирне вирішення конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови об'єднаного штабу ОДКБ Анатолія Сидорова в коментарі журналістам.

"Давайте не будемо забігати вперед. Хочу тільки сказати, що 13 вересня глави держав наших одноголосно заявили, що ця проблема, яка сьогодні існує між Вірменією і Азербайджаном, повинна вирішуватися політико-дипломатичними методами", - відповів Сидоров на питання, чи є плани відправляти миротворчий контингент до Вірменії.

"Про застосування військової сили, та ще із залученням ОДКБ, ні 13 вересня, ні вчора, ні сьогодні, і, я думаю, в найближчому майбутньому мови не йде", - додав він.

В організації висловили сподівання, що конфлікт між Вірменією та Азербайджаном буде вирішено мирним шляхом, без застосування зброї та сил.

Нагадаємо, що в ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії спостерігалося загострення ситуації. Країни обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах.

В ОДКБ пообіцяли задіяти механізми для врегулювання ситуації. Однак про які саме механізми йдеться, в організації не уточнили.

Російський президент Путін у свою чергу заявив про "додаткових практичних кроках, спрямованих на деескалацію напруженості"на кордоні держав.

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