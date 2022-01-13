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ОДКБ подтвердила вывод своей миссии из Казахстана

Автор: Илона Свиридова

Сегодня, 13 января 2022 года, начался вывод "миротворческой" миссии из Казахстана. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась подтвердил ее завершение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

По словам Зася, миссия ОДКБ завершена, поскольку завершилась антитеррористическая операция казахских силовиков.

"Вывод коллективных миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начался уже сегодня и будет продолжаться в течение 10 дней. Миротворческая миссия ОДКБ в республике завершена", - отметил он.

Он уточнил, что первые рейсы на вывоз военных России, Беларуси, Армении, Киргизии и Таджикистана также запланированы на сегодня.

Напомним, ранее сообщалось о начале выводе войск ОДКБ из Казахстана. В миссии приняли участие порядка 2 000 военных из стран-партнеров Казахстана по Организации Договора о коллективной безопасности

Международные войска были направлены после обращения президента Касым-Жомарт Токаева на фоне массовых протестов и беспорядков в стране, которые вспыхнули в начале 2022 года.

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Казахстан