В ОДКБ допустили увеличение военных в Казахстане

Он указал, что к таким мерам прибегут при необходимости.

По данным консультанта Секретариата ОДКБ, в настоящее время в миротворческой операции в Казахстане участвует около 2,5 тысячи человек, что "является минимальным количеством, которое может успешно оказать помощь в обеспечении стабильности на территории Казахстана".

Кроме того, он допустил пересмотр мандата миротворческих сил "в какой-то новой кризисной ситуации".

Он подтвердил, что главными функциями контингента ОДКБ остается охрана особо важных государственных объектов. В настоящее время, добавил Панарин, военнослужащие миротворческих сил концентрируются вокруг столицы страны - Нур-Султан - и в Алматы.