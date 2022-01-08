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В ОДКБ допустили увеличение военных в Казахстане

Автор: Артур Родивилов

Количество миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане при необходимости может быть увеличено. Такое мнение высказал консультант управления политического сотрудничества Секретариата ОДКБ Игорь Панарин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IZ.

Он указал, что к таким мерам прибегут при необходимости.

По данным консультанта Секретариата ОДКБ, в настоящее время в миротворческой операции в Казахстане участвует около 2,5 тысячи человек, что "является минимальным количеством, которое может успешно оказать помощь в обеспечении стабильности на территории Казахстана".

Кроме того, он допустил пересмотр мандата миротворческих сил "в какой-то новой кризисной ситуации".

Он подтвердил, что главными функциями контингента ОДКБ остается охрана особо важных государственных объектов. В настоящее время, добавил Панарин, военнослужащие миротворческих сил концентрируются вокруг столицы страны - Нур-Султан - и в Алматы.

Напомним, ранее сообщалось что подразделения Ивановской дивизии ВДВ войдут в состав миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане.

Такое решение было принято Советом коллективной безопасности ОДКБ 6 января. В частности, в Казахстан на ограниченный по времени период якобы для стабилизации и нормализации обстановки направлены "коллективные миротворческие силы организации". В их состав вошли подразделения вооруженных сил РФ, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии.

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Казахстан