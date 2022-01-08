В ОДКБ допустили збільшення військових у Казахстані

Кількість миротворчого контингенту Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) в Казахстані при необхідності може бути збільшено. Таку думку висловив консультант управління політичного співробітництва Секретаріату ОДКБ Ігор Панарін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IZ.
Він вказав, що до таких заходів вдадуться при необхідності.
За даними консультанта Секретаріату ОДКБ, зараз в миротворчій операції в Казахстані бере участь близько 2,5 тисячі осіб, що "є мінімальною кількістю, яка може успішно надати допомогу в забезпеченні стабільності на території Казахстану".
Крім того, він допустив перегляд мандата миротворчих сил "в якійсь новій кризовій ситуації".
Він підтвердив, що головними функціями контингенту ОДКБ залишається охорона особливо важливих державних об'єктів. Зараз, додав Панарін, військовослужбовці миротворчих сил концентруються навколо столиці країни - Нур-Султан - і в Алмати.
Нагадаємо, раніше повідомлялося що підрозділи Іванівської дивізії ВДВ увійдуть до складу миротворчого контингенту ОДКБ в Казахстані.
Таке рішення було прийнято Радою колективної безпеки ОДКБ 6 січня. Зокрема, В Казахстан на обмежений за часом період нібито для стабілізації і нормалізації обстановки спрямовані "колективні миротворчі сили організації". До їх складу увійшли підрозділи Збройних сил РФ, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизії.