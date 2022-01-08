В ОДКБ допустили збільшення військових у Казахстані

Він вказав, що до таких заходів вдадуться при необхідності.

За даними консультанта Секретаріату ОДКБ, зараз в миротворчій операції в Казахстані бере участь близько 2,5 тисячі осіб, що "є мінімальною кількістю, яка може успішно надати допомогу в забезпеченні стабільності на території Казахстану".

Крім того, він допустив перегляд мандата миротворчих сил "в якійсь новій кризовій ситуації".

Він підтвердив, що головними функціями контингенту ОДКБ залишається охорона особливо важливих державних об'єктів. Зараз, додав Панарін, військовослужбовці миротворчих сил концентруються навколо столиці країни - Нур-Султан - і в Алмати.