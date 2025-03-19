Одіозного сенатора-трампіста з Міннесоти заарештували за схиляння підлітка до проституції

Поліція заарештувала сенатора-республіканця Міннесоти Джастіна Ейхорна за організацію зустрічі з неповнолітньою. Він відомий своїм законопроєктом про визнання в штаті нелюбові до Дональда Трампа формою психічного захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Блумінгтона (Міннесота).

Поліція повідомила, що 40-річний Ейхорн насправді розмовляв із детективом із поліцейського управління міста Блумінгтон, штат Міннесота, який видавав себе за 17-річного підлітка, коли він домовлявся про зустріч.

Влада рекомендує пред'явити йому обвинувачення в розбещенні повії особою молодше 18 років, що є тяжким злочином, караним позбавленням волі на строк до п'яти років.

Ейхорн, обраний до сенату штату 2016 року, представляє переважно сільський округ на півночі Міннесоти. Він одружений і має чотирьох дітей.

Останніми днями його ім'я неодноразово з'являлося в новинах, оскільки він є одним з авторів законопроєкту штату, який визнає "синдром розладу Трампа" формою психічного захворювання.

Згідно із законопроєктом, "синдром розладу Трампа означає гострий початок параної у в решті нормальних людей, який є реакцією на політику і президентство президента Дональда Трампа".