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Одиозного сенатора-трамписта из Миннесоты арестовали за склонение подростка к проституции

США, Среда 19 марта 2025 12:30
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Одиозного сенатора-трамписта из Миннесоты арестовали за склонение подростка к проституции Фото: Джастин Эйхорн (facebook.com/senatorjustineichorn)
Автор: Александр Белоус

Полиция арестовала сенатора-республиканца Миннесоты Джастина Эйхорна за организацию встречи с несовершеннолетней проституткой. Он известен своим законопроектом о признании в штате нелюбви к Дональду Трампу формой психического заболевания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Блумингтона (Миннесота).

Полиция сообщила, что 40-летний Эйхорн на самом деле разговаривал с детективом из полицейского управления города Блумингтон, штат Миннесота, который выдавал себя за 17-летнего подростка, когда он договаривался о встрече.

Власти рекомендуют предъявить ему обвинение в совращении проститутки лицом моложе 18 лет, что является тяжким преступлением, караемым лишением свободы на срок до пяти лет.

Эйхорн, избранный в сенат штата в 2016 году, представляет преимущественно сельский округ на севере Миннесоты. Он женат и имеет четверых детей.

В последние дни его имя неоднократно появлялось в новостях, поскольку он является одним из авторов законопроекта штата, который признает "синдром расстройства Трампа" формой психического заболевания.

Согласно законопроекту, "синдром расстройства Трампа означает острое начало паранойи у в остальном нормальных людей, которое является реакцией на политику и президентство президента Дональда Трампа".

Ранее республиканец Энди Оглз (штат Теннесси) представил в Палате представителей резолюцию об изменении конституции США, которая позволила бы президенту Дональду Трампу баллотироваться на третий срок.

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