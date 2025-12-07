Одіозного генерала Кузьмука звільнили з ТрО після скандалу в ЗМІ

Що передувало і що відомо про одіозного генерала Кузьмука

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Олександр Кузьмук вручив військовослужбовцям сил ТрО відомчі відзнаки та цінні подарунки.

Однак, як відомо, Кузьмук є колишнім міністром оборони часів Кучми та був також в уряді Януковича. Це, безпосередньо, і стало причиною скандалу.

Зокрема, Кузьмук перебував на посаді міністра оборони з 1996 до 2001 року, а також в кінці 2004 та на початку 2005 років. Пізніше, вже у 2007 році він недовго очолював посаду віце-прем'єр-міністра України. Окрім того, Кузьмук був нардепом 4-го і 6-го скликань від "Партії регіонів".

У 2019 році президент України Володимир Зеленський звільнив його з військової служби.

Також додамо, що у 2018 року Київський науково-дослідний інститут судових експертиз на замовлення ВРУ з'ясував, що Олександр Кузьмук був одним із міністрів оборони, за часів якого знизилася обороноздатність України.

Зокрема, з 24 вересня 2004 року до 3 лютого 2005 року, зі складу ЗСУ було виведено 248 ПЗРК, 136 танків, 781 БМП/БТР, 96 літаків, а також 18 вертольотів Міноборони.