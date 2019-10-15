Зеленский уволил министра обороны времен Кучмы с военной службы

Фото: Александр Кузьмук (УНИАН)

Кузьмук уволен после почти 45 лет военной службы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с военной службы экс-министра обороны, генерала Александра Кузьмука. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

В частности, Зеленский подписал указ об увольнении генерала Кузьмука с военной службы по возрасту с правом ношения военной формы одежды.

Отметим, Кузьмук возглавлял Минобороны во время президентства Леонида Кучмы с 11 июля 1996 по 24 октября 2001 и с 24 сентября 2004 по 3 февраля 2005. Во время первого пребывания на посту министра приобрел широкую известность после двух громких скандалов в связи с трагическими последствиями армейских учений.

В первом случае в апреле 2000 года запущенная с полигона в Черниговской области ракета класса "земля-земля" поразила жилой дом в Броварах Киевской области, в результате чего погибли три человека и пятеро получили ранения.

В октябре 2001 года ракета "земля-воздух" на учениях в Крыму сбила над Черным морем пассажирский самолет рейса Тель-Авив - Новосибирск, погибли 78 человек. Кузьмук ушел в отставку на пике второго скандала.

Напомним, ранее Зеленский уволил с военной службы скандального бывшего первого замглавы СБУ Павла Демчину. НАБУ предъявляло ему подозрение в незаконном обогащении.