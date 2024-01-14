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Одіозний Ломаченко дізнався дату бою за чемпіонський титул

Неділя 14 січня 2024 11:57
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Одіозний Ломаченко дізнався дату бою за чемпіонський титул Фото: Василь Ломаченко отримав нагоду знову стати чемпіоном (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Скандальний український боксер Василь Ломаченко навесні вийде в ринг проти австралійця Джорджа Камбососа за один із вакантних поясів у легкій вазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NoSmokeBoxing.

Поєдинок Ломаченко – Камбосос відбудеться 12 травня. Титульний бій за звання чемпіона світу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) прийме Австралії.

Легковаговик із паспортом України, найімовірніше, боксуватиме з 30-річним австралійцем у Перті. Першою датою поєдинку команди двох бійців обрали 14 квітня. Утім, тепер від цих намірів відмовилися заради середини останнього місяця весни.

Пояс IBF став вакантним після переходу Девіна Хейні в інший дивізіон. Американець став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі завдяки двом перемогам над Камбососом у 2022 році. У травні торік він переміг і Ломаченка, а в грудні здобув титул WBC у першій напівсередній вазі.

Скандальний Ломаченко в 2018-2020 рр. контролював кілька чемпіонських поясів (WBA. WBO, The Ring, WBC). Втратив усі титули в жовтні 2020-го, програвши бій американцю Лопесу. З тих пір українець виграв 3 поєдинки (Накатані, Коммі, Ортіс).

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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Василь Ломаченко Бокс
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