Одинокі батьки можуть отримати гроші від держави: скільки і як оформити

Одинокі батьки в Україні можуть отримати фінансову допомогу від держави. Її можна оформити онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.
Допомога на дітей одиноким матерям або батькам надається в розмірі, що дорівнює різниці між 100 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу.
Максимальний розмір виплат становить:
Як подати заяву на оформлення
Отримати такі виплати можна, звернувшись до органу соціального захисту або центру надання адміністративних послуг за місцем проживання. Також українці можуть подати заяву через портал "Дія".
До заяви треба додати:
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як отримати витяг про місце проживання дитини через "Дію".
Також РБК-Україна писало, як оформити допомогу при народженні онлайн та скільки отримують батьки.
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