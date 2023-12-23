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Одинокие родители могут получить деньги от государства: сколько и как оформить

Фото: одинокие родители могут получить деньги от государства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Одинокие родители в Украине могут получить финансовую помощь от государства. Ее можно оформить онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Пособие на детей одиноким матерям или отцам предоставляется в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека.

Максимальный размер выплат составляет:

  • на детей до 6 лет - 2272 гривны,
  • на детей от 6 до 18 лет - 2833 гривны,
  • на детей от 18 до 23 лет (в случае обучения) - 2684 гривны.

Как подать заявление на оформление

Получить такие выплаты можно, обратившись в орган социальной защиты или центр предоставления административных услуг по месту жительства. Также украинцы могут подать заявление через портал Дія.

К заявлению следует добавить:

  • декларацию о доходах и имущественном состоянии семьи;
  • копию свидетельства рождения ребенка;
  • выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о регистрации рождения ребенка с указанием сведений об отце/матери;
  • справку о доходах при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в государственных реестрах;
  • в случае смерти одного из родителей - копию свидетельства о смерти одного из супругов и справку о том, что они не получают на детей пенсии и государственную социальную помощь;
  • в случае усыновления ребенка - копию решения об усыновлении.

 

Напомним, ранее мы объясняли, как получить выписку о месте жительства ребенка через "Дію".

Также РБК-Украина писало, как оформить пособие при рождении онлайн и сколько получают родители.

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