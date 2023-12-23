Одинокие родители могут получить деньги от государства: сколько и как оформить

Одинокие родители в Украине могут получить финансовую помощь от государства. Ее можно оформить онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.
Пособие на детей одиноким матерям или отцам предоставляется в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека.
Максимальный размер выплат составляет:
Как подать заявление на оформление
Получить такие выплаты можно, обратившись в орган социальной защиты или центр предоставления административных услуг по месту жительства. Также украинцы могут подать заявление через портал Дія.
К заявлению следует добавить:
Напомним, ранее мы объясняли, как получить выписку о месте жительства ребенка через "Дію".
Также РБК-Украина писало, как оформить пособие при рождении онлайн и сколько получают родители.
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