Одинокі батьки можуть оформити допомогу на дитину онлайн: як подати заявку через "Дію"

Одинокі матері та батьки можуть подати заявку на отримання державної допомоги на дитину онлайн. Оформити допомогу можна через портал "Дія".

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики України .

Хто може отримати виплати

Право на виплати мають:

одинокі матері, які не перебувають у шлюбі;

одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини немає запису про батька чи матір або він зроблений за вказівкою одного з батьків;

одинокі матері чи батьки у разі смерті одного з батьків, які не перебувають у шлюбі.

Як розраховується розмір грошової допомоги

Розмір допомоги залежить від доходу сім'ї. Вона розраховується як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним доходом родини на одну людину за останні 6 місяців.

Прожитковий мінімум для дітей у 2025 році:

до 6 років - 2563 гривні,

від 6 до 18 років - 3196 гривень,

від 18 до 23 років (якщо навчається) - 3028 гривень.

Як оформити допомогу

Щоб оформити допомогу, потрібно:

увійти на портал "Дія" та знайти послугу "Допомога на дитину одинокій матері або батьку";

подати заяву через відповідну кнопку на сторінці "Послуги", попередньо пройшовши авторизацію;

обрати підставу для отримання допомоги;

заповнити дані про дитину та членів сім’ї;

додати інформацію про доходи, майно та можливі виплати у разі втрати годувальника;

додати скан-копії необхідних документів (довідка з навчального закладу, якщо дитина навчається (не довше ніж до досягнення 23 років), або довідка про перебування в інтернаті);

перевірити заяву, підписати її електронним підписом та надіслати.

Статус розгляду можна відстежувати в особистому кабінеті на порталі "Дія", а повідомлення про результат надійде на електронну пошту.