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Одинокі батьки можуть оформити допомогу на дитину онлайн: як подати заявку через "Дію"

Четвер 27 березня 2025 12:41
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Одинокі батьки можуть оформити допомогу на дитину онлайн: як подати заявку через "Дію" Фото: Одинокі батьки можуть оформити грошову допомогу на дитину через "Дію" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Одинокі матері та батьки можуть подати заявку на отримання державної допомоги на дитину онлайн. Оформити допомогу можна через портал "Дія".

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики України.

Хто може отримати виплати

Право на виплати мають:

  • одинокі матері, які не перебувають у шлюбі;
  • одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини немає запису про батька чи матір або він зроблений за вказівкою одного з батьків;
  • одинокі матері чи батьки у разі смерті одного з батьків, які не перебувають у шлюбі.

Як розраховується розмір грошової допомоги

Розмір допомоги залежить від доходу сім'ї. Вона розраховується як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним доходом родини на одну людину за останні 6 місяців.

Прожитковий мінімум для дітей у 2025 році:

  • до 6 років - 2563 гривні,
  • від 6 до 18 років - 3196 гривень,
  • від 18 до 23 років (якщо навчається) - 3028 гривень.

Як оформити допомогу

Щоб оформити допомогу, потрібно:

  • увійти на портал "Дія" та знайти послугу "Допомога на дитину одинокій матері або батьку";
  • подати заяву через відповідну кнопку на сторінці "Послуги", попередньо пройшовши авторизацію;
  • обрати підставу для отримання допомоги;
  • заповнити дані про дитину та членів сім’ї;
  • додати інформацію про доходи, майно та можливі виплати у разі втрати годувальника;
  • додати скан-копії необхідних документів (довідка з навчального закладу, якщо дитина навчається (не довше ніж до досягнення 23 років), або довідка про перебування в інтернаті);
  • перевірити заяву, підписати її електронним підписом та надіслати.

Статус розгляду можна відстежувати в особистому кабінеті на порталі "Дія", а повідомлення про результат надійде на електронну пошту.

Раніше РБК-Україна розповідало про державну допомогу при народженні дитини в Україні. Сума виплати становить 41 280 гривень: спочатку одноразово виплачується 10 320 гривень, а решта суми (30 960 гривень) надається рівними частинами по 860 гривень щомісяця протягом наступних 36 місяців. ​Оформити цю допомогу можна протягом 12 місяців з дня народження дитини.

Також ми писали, що після завершення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами батьки можуть оформити відпустку для догляду за дитиною до трьох років.

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