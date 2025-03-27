Одинокие родители могут оформить помощь на ребенка онлайн: как подать заявку через "Дію"
Одинокие матери и отцы могут подать заявку на получение государственной помощи на ребенка онлайн. Оформить помощь можно через портал "Дія".
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
Кто может получить выплаты
Право на выплаты имеют:
- одинокие матери, которые не состоят в браке;
- одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка нет записи об отце или матери или она сделана по указанию одного из родителей;
- одинокие матери или отцы в случае смерти одного из родителей, не состоящих в браке.
Как рассчитывается размер денежной помощи
Размер пособия зависит от дохода семьи. Она рассчитывается как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние 6 месяцев.
Прожиточный минимум для детей в 2025 году:
- до 6 лет - 2563 гривны,
- от 6 до 18 лет - 3196 гривен,
- от 18 до 23 лет (если учится) - 3028 гривен.
Как оформить пособие
Чтобы оформить помощь, нужно:
- войти на портал "Дія" и найти услугу "Помощь на ребенка одинокой матери или отцу";
- подать заявление через соответствующую кнопку на странице "Услуги", предварительно пройдя авторизацию;
- выбрать основание для получения помощи;
- заполнить данные о ребенке и членах семьи;
- добавить информацию о доходах, имуществе и возможных выплатах в случае потери кормильца;
- добавить скан-копии необходимых документов (справка из учебного заведения, если ребенок учится (не дольше чем до достижения 23 лет), или справка о пребывании в интернате);
- проверить заявление, подписать его электронной подписью и отправить.
Статус рассмотрения можно отслеживать в личном кабинете на портале "Дія", а сообщение о результате поступит на электронную почту.
Ранее РБК-Украина рассказывало о государственной помощи при рождении ребенка в Украине. Сумма выплаты составляет 41 280 гривен: сначала единоразово выплачивается 10 320 гривен, а остальная сумма (30 960 гривен) предоставляется равными частями по 860 гривен ежемесячно в течение следующих 36 месяцев. Оформить эту помощь можно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.
Также мы писали, что после завершения отпуска по беременности и родам родители могут оформить отпуск по уходу за ребенком до трех лет.
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