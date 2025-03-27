Одинокие родители могут оформить помощь на ребенка онлайн: как подать заявку через "Дію"

Одинокие матери и отцы могут подать заявку на получение государственной помощи на ребенка онлайн. Оформить помощь можно через портал "Дія".

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины .

Кто может получить выплаты

Право на выплаты имеют:

одинокие матери, которые не состоят в браке;

одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка нет записи об отце или матери или она сделана по указанию одного из родителей;

одинокие матери или отцы в случае смерти одного из родителей, не состоящих в браке.

Как рассчитывается размер денежной помощи

Размер пособия зависит от дохода семьи. Она рассчитывается как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние 6 месяцев.

Прожиточный минимум для детей в 2025 году:

до 6 лет - 2563 гривны,

от 6 до 18 лет - 3196 гривен,

от 18 до 23 лет (если учится) - 3028 гривен.

Как оформить пособие

Чтобы оформить помощь, нужно:

войти на портал "Дія" и найти услугу "Помощь на ребенка одинокой матери или отцу";

подать заявление через соответствующую кнопку на странице "Услуги", предварительно пройдя авторизацию;

выбрать основание для получения помощи;

заполнить данные о ребенке и членах семьи;

добавить информацию о доходах, имуществе и возможных выплатах в случае потери кормильца;

добавить скан-копии необходимых документов (справка из учебного заведения, если ребенок учится (не дольше чем до достижения 23 лет), или справка о пребывании в интернате);

проверить заявление, подписать его электронной подписью и отправить.

Статус рассмотрения можно отслеживать в личном кабинете на портале "Дія", а сообщение о результате поступит на электронную почту.