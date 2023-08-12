Одинадцять друзів Роналду. Як Саудівська Аравія підірвала трансферний ринок літа

Колективи аравійської Про-ліги в літнє трансферне вікно витратили на нових виконавців майже 500 млн доларів. Коли ж до цієї колосальної суми додати виплати посередникам, підйомні для футболістів і майбутні витрати на зарплати, то підтвердиться припущення – можливості цього чемпіонату обмежені хіба небом. Витратити 20+ мільйонів на одного стало дрібницею для низки аравійських клубів.

Каліду Кулібалі ("Аль-Хіляль", 23 млн євро*)

Торік сенегалець нарешті зміг покинути "Наполі" заради омріяної АПЛ. Утім, сезон у складі "Челсі" став для Кулібалі холодним душем. І справа не в легендарній британській погоді. "Сині" повністю провалили сезон, а зірковий новачок не зміг стати світлою плямою на фоні проблем. На Близькому Сході такого не станеться.

Секо Фофана ("Аль-Наср", 25 млн євро)

Івуарійський хавбек широкому загалу маловідомий. Тож, імовірно, він опинився у столичному колективі завдяки суто ігровим якостям. У попередньому сезоні Фофана був стрижневим виконавцем сенсаційного "Ланса", який став віце-чемпіоном Франції. Інтерес до забивного центрхава проявляв "Мілан", але гроші перемогли.

Аллан Сен-Максімен ("Аль-Ахлі", 27,2 млн євро)

А ось поява колишнього лідера "Ньюкасла" в Аравії дивувати не повинна. Акцент варто зробити на прикметнику "колишній". Команда Едді Хау потрапила до Ліги чемпіонів фактично без допомоги Сен-Максімена. Втративши роль першого хлопця на "Сент-Джеймс Парк", француз захотів нового виклику. А тут і "Аль-Ахлі" з'явився.

Жота ("Аль-Іттіхад", 29,1 млн євро)

Наймолодший у десятці топ-трансферів. Португальцю лише 24, тож його після двох яскравих сезонів у "Селтіку" чекали де завгодно, але не на Близькому Сході. Та виявилося, що матеріальне для Жоти важливіше за духовне. Принаймні інакше пояснити вояж до Аравії зірки, яка сходить, без дебюту в збірній складно.

Садьйо Мане ("Аль-Наср", 30 млн євро)

Зате з переходом капітана збірної Сенегалу все зрозуміло. Йому 31, прем'єрний сезон у "Баварії" вийшов посереднім, а після скандалу з бійкою у роздягальні працевлаштуватися в Європі було б складно. Натомість в Аравії тиску преси, фанатів і роздягальні рівня Мюнхена навряд варто очікувати бодай колись.

Ріяд Марез ("Аль-Ахлі", 35 млн євро)

Тим часом лідер алжирської збірної поїхав на Близький Схід на вершині світу. Марез у складі "Манчестер Сіті" оформив требл і вже назавжди потрапив у фольклор фанатів "містян". У такій ситуації дорікати за вибір нового клубу – ознака поганого тону. Забивний вінгер заслужив спокійне завершення кар'єри.

Сергєй Мілінковіч-Савіч ("Аль-Хіляль", 40 млн євро)

Точно розчарував персональних уболівальників сербський чарівник м'яча. Балканця роками відправляли в різноманітні європейські гранди – від "Ювентуса" до МЮ. Та щоразу Мілінковіч-Савіч залишався в "Лаціо" та тягнув римлян угору. Тепер же без особливих здобутків хавбек поїхав наповнювати мішки з грішми.

Фабінью ("Аль-Іттіхад", 46,7 млн євро)

Несподіваним став переїзд до Аравії хавбека збірної Бразилії. Гаразд, Юрген Клопп затіяв перебудову "Ліверпуля". Та попит на його послуги в Європі був би чималим. Однак, як істинний бразилець Фабінью обрав "фестивальний" шлях. Спека, пісок, розмірений темп життя – доволі схоже на батьківщину зірки.

Рубен Невеш ("Аль-Хіляль", 55 млн євро)

Трансфер португальця служить гарною ілюстрацією на тему порятунку шаленими аравійцями європейських "бідняків". Цьогоріч через вимоги фінансового фейр-плей "Вулвз" змушений влаштувати розпродаж. На щастя англійців, на Близькому Сході почали надувати футбольну бульбашку, тож діру в казні вдасться залатати.

Малком ("Аль-Хіляль", 60 млн євро)

Найдорожчим придбанням літа в Про-лізі Саудівської Аравії несподівано став утікач із чемпіонату країни-агресора. Малком колись не заграв у "Барселоні", тож каталонці радо відпустили бразильця в "Зеніт". Там він залишився навіть тоді, коли всі втікали. Але при першій нагоді змінив довгий рубль на довжелезний ріал.

Бонус. Карім Бензема ("Аль-Іттіхад", вільний агент)

Компанія друзів Роналду буде неповною без істинного соратника португальця. Французький форвард провів пліч-о-пліч із "піонером" Аравії багато сезонів, але по-справжньому розквітнув, коли Роналду покинув "Реал". Із піренейцем, проте, багато спільного. Бензема після завоювання всіх можливих трофеїв і "Золотого м'яча-2022" теж нікому нічого не винен та може спокійно заробляти на безбідну старість собі й дітям.

* – за даними порталу Transfermarkt