Одинадцять друзів Роналду. Як Саудівська Аравія підірвала трансферний ринок літа

У січні п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду відкрив Скриньку Пандори своїм переходом до аравійського "Аль-Насра". Тепер маршрут на Близький Схід став звичним для зірок європейського футболу.
Коротко про десятку найдорожчих трансферів літа в чемпіонаті Саудівської Аравії – у матеріалі РБК-Україна.
Колективи аравійської Про-ліги в літнє трансферне вікно витратили на нових виконавців майже 500 млн доларів. Коли ж до цієї колосальної суми додати виплати посередникам, підйомні для футболістів і майбутні витрати на зарплати, то підтвердиться припущення – можливості цього чемпіонату обмежені хіба небом. Витратити 20+ мільйонів на одного стало дрібницею для низки аравійських клубів.
Торік сенегалець нарешті зміг покинути "Наполі" заради омріяної АПЛ. Утім, сезон у складі "Челсі" став для Кулібалі холодним душем. І справа не в легендарній британській погоді. "Сині" повністю провалили сезон, а зірковий новачок не зміг стати світлою плямою на фоні проблем. На Близькому Сході такого не станеться.
Івуарійський хавбек широкому загалу маловідомий. Тож, імовірно, він опинився у столичному колективі завдяки суто ігровим якостям. У попередньому сезоні Фофана був стрижневим виконавцем сенсаційного "Ланса", який став віце-чемпіоном Франції. Інтерес до забивного центрхава проявляв "Мілан", але гроші перемогли.
А ось поява колишнього лідера "Ньюкасла" в Аравії дивувати не повинна. Акцент варто зробити на прикметнику "колишній". Команда Едді Хау потрапила до Ліги чемпіонів фактично без допомоги Сен-Максімена. Втративши роль першого хлопця на "Сент-Джеймс Парк", француз захотів нового виклику. А тут і "Аль-Ахлі" з'явився.
Наймолодший у десятці топ-трансферів. Португальцю лише 24, тож його після двох яскравих сезонів у "Селтіку" чекали де завгодно, але не на Близькому Сході. Та виявилося, що матеріальне для Жоти важливіше за духовне. Принаймні інакше пояснити вояж до Аравії зірки, яка сходить, без дебюту в збірній складно.
Зате з переходом капітана збірної Сенегалу все зрозуміло. Йому 31, прем'єрний сезон у "Баварії" вийшов посереднім, а після скандалу з бійкою у роздягальні працевлаштуватися в Європі було б складно. Натомість в Аравії тиску преси, фанатів і роздягальні рівня Мюнхена навряд варто очікувати бодай колись.
Тим часом лідер алжирської збірної поїхав на Близький Схід на вершині світу. Марез у складі "Манчестер Сіті" оформив требл і вже назавжди потрапив у фольклор фанатів "містян". У такій ситуації дорікати за вибір нового клубу – ознака поганого тону. Забивний вінгер заслужив спокійне завершення кар'єри.
Точно розчарував персональних уболівальників сербський чарівник м'яча. Балканця роками відправляли в різноманітні європейські гранди – від "Ювентуса" до МЮ. Та щоразу Мілінковіч-Савіч залишався в "Лаціо" та тягнув римлян угору. Тепер же без особливих здобутків хавбек поїхав наповнювати мішки з грішми.
Несподіваним став переїзд до Аравії хавбека збірної Бразилії. Гаразд, Юрген Клопп затіяв перебудову "Ліверпуля". Та попит на його послуги в Європі був би чималим. Однак, як істинний бразилець Фабінью обрав "фестивальний" шлях. Спека, пісок, розмірений темп життя – доволі схоже на батьківщину зірки.
Трансфер португальця служить гарною ілюстрацією на тему порятунку шаленими аравійцями європейських "бідняків". Цьогоріч через вимоги фінансового фейр-плей "Вулвз" змушений влаштувати розпродаж. На щастя англійців, на Близькому Сході почали надувати футбольну бульбашку, тож діру в казні вдасться залатати.
Найдорожчим придбанням літа в Про-лізі Саудівської Аравії несподівано став утікач із чемпіонату країни-агресора. Малком колись не заграв у "Барселоні", тож каталонці радо відпустили бразильця в "Зеніт". Там він залишився навіть тоді, коли всі втікали. Але при першій нагоді змінив довгий рубль на довжелезний ріал.
Компанія друзів Роналду буде неповною без істинного соратника португальця. Французький форвард провів пліч-о-пліч із "піонером" Аравії багато сезонів, але по-справжньому розквітнув, коли Роналду покинув "Реал". Із піренейцем, проте, багато спільного. Бензема після завоювання всіх можливих трофеїв і "Золотого м'яча-2022" теж нікому нічого не винен та може спокійно заробляти на безбідну старість собі й дітям.
* – за даними порталу Transfermarkt
До слова, раніше пригадали дебют Буффона в чемпіонаті Італії на фоні завершення кар'єри.
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