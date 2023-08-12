Одиннадцать друзей Роналду. Как Саудовская Аравия взорвала трансферный рынок лета

В январе пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду открыл Ящик Пандоры своим переходом в аравийский "Аль-Наср". Теперь маршрут на Ближний Восток стал привычным для звезд европейского футбола.
Кратко о десятке самых дорогих трансферов лета в чемпионате Саудовской Аравии – в материале РБК-Украина.
Коллективы аравийской Про-лиги в летнее трансферное окно потратили на новых исполнителей около 500 млн долларов. Если же к этой колоссальной сумме добавить выплаты посредникам, подъемные для футболистов и будущие расходы на зарплаты, то подтвердится предположение – возможности этого чемпионата ограничены разве что небом. Потратить 20+ миллионов на одного стало пустяком для ряда аравийских клубов.
В прошлом году сенегалец наконец-то смог покинуть "Наполи" ради вожделенной АПЛ. Впрочем, сезон в составе "Челси" стал для Кулибали холодным душем. И дело не в легендарной британской погоде. "Синие" полностью провалили сезон, а звездный новичок не смог стать светлым пятном на фоне проблем. На Ближнем Востоке такого не будет.
Ивуарийский хавбек широкой общественности малоизвестен. Так что, вероятно, он оказался в столичном коллективе благодаря чисто игровым качествам. В предыдущем сезоне Фофана был стержневым исполнителем сенсационного "Ланса", ставшего вице-чемпионом Франции. Интерес к забивному центрхаву проявлял "Милан", но деньги победили.
А вот появление бывшего лидера "Ньюкасла" в Аравии удивлять не должно. Акцент следует сделать на прилагательном "бывший". Команда Эдди Хау попала в Лигу чемпионов фактически без помощи Сен-Максимена. Потеряв роль первого парня на "Сент-Джеймс Парк", француз захотел нового вызова. А тут и "Аль-Ахли" появился.
Самый молодой в десятке топ-трансферов. Португальцу всего 24, поэтому его после двух ярких сезонов в "Селтике" ждали где угодно, но не на Ближнем Востоке. Но оказалось, что материальное для Жоты важнее духовного. По крайней мере, иначе объяснить вояж в Аравию восходящей звезды без дебюта в сборной сложно.
Зато с переходом капитана сборной Сенегала все ясно. Ему 31, премьерный сезон в "Баварии" получился посредственным, а после скандала с потасовкой в раздевалке трудоустроиться в Европе было бы сложно. В Аравии же давления прессы, фанатов и раздевалки уровня Мюнхена вряд ли стоит ожидать хоть когда-либо.
Тем временем лидер алжирской сборной уехал на Ближний Восток на вершине мира. Марез в составе "Манчестер Сити" оформил требл и уже навсегда попал в фольклор фанатов "горожан". В такой ситуации упрекать в выборе нового клуба – признак плохого тона. Забивной вингер заслужил спокойное завершение карьеры.
Точно разочаровал персональных болельщиков сербский волшебник мяча. Балканца годами отправляли в разные европейские гранды – от "Ювентуса" до МЮ. Но каждый раз Милинкович-Савич оставался в "Лацио" и тянул римлян вверх. Теперь же без особых достижений хавбек уехал наполнять мешки с деньгами.
Неожиданным стал переезд в Аравию хавбека сборной Бразилии. Ладно, Юрген Клопп затеял перестройку "Ливерпуля". Но спрос на его услуги в Европе был бы немалым. Однако как истинный бразилец Фабинью выбрал "фестивальный" путь. Жара, песок, размеренный темп жизни – довольно похоже на родину звезды.
Трансфер португальца служит хорошей иллюстрацией на тему спасения безумными аравийцами европейских "бедняков". В этом году из-за требований финансового фэйр-плей "Вулвз" вынужден устроить распродажу. К счастью англичан, на Ближнем Востоке начали надувать футбольный пузырь, так что дыру в казне удастся залатать.
Самым дорогим приобретением лета в Про-лиге Саудовской Аравии неожиданно стал беглец с чемпионата страны-агрессора. Малком когда-то не заиграл в "Барселоне", поэтому каталонцы радостно отпустили бразильца в "Зенит". Там он остался даже тогда, когда все бежали. Но при первой же возможности сменил длинный рубль на длиннющий риал.
Компания друзей Роналду будет неполной без настоящего соратника португальца. Французский форвард провел бок о бок с "пионером" Аравии много сезонов, но по-настоящему расцвел, когда Роналду покинул "Реал". С пиренейцем, однако, много общего. Бензема после завоевания всех возможных трофеев и "Золотого мяча-2022" тоже никому ничего не виноват и может спокойно зарабатывать на безбедную старость себе и детям.
* – по данным портала Transfermarkt
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