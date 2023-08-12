Одиннадцать друзей Роналду. Как Саудовская Аравия взорвала трансферный рынок лета

Коллективы аравийской Про-лиги в летнее трансферное окно потратили на новых исполнителей около 500 млн долларов. Если же к этой колоссальной сумме добавить выплаты посредникам, подъемные для футболистов и будущие расходы на зарплаты, то подтвердится предположение – возможности этого чемпионата ограничены разве что небом. Потратить 20+ миллионов на одного стало пустяком для ряда аравийских клубов.

Калиду Кулибали ("Аль-Хиляль", 23 млн евро*)

В прошлом году сенегалец наконец-то смог покинуть "Наполи" ради вожделенной АПЛ. Впрочем, сезон в составе "Челси" стал для Кулибали холодным душем. И дело не в легендарной британской погоде. "Синие" полностью провалили сезон, а звездный новичок не смог стать светлым пятном на фоне проблем. На Ближнем Востоке такого не будет.

Секо Фофана ("Аль-Наср", 25 млн евро)

Ивуарийский хавбек широкой общественности малоизвестен. Так что, вероятно, он оказался в столичном коллективе благодаря чисто игровым качествам. В предыдущем сезоне Фофана был стержневым исполнителем сенсационного "Ланса", ставшего вице-чемпионом Франции. Интерес к забивному центрхаву проявлял "Милан", но деньги победили.

Аллан Сен-Максимен ("Аль-Ахли", 27,2 млн евро)

А вот появление бывшего лидера "Ньюкасла" в Аравии удивлять не должно. Акцент следует сделать на прилагательном "бывший". Команда Эдди Хау попала в Лигу чемпионов фактически без помощи Сен-Максимена. Потеряв роль первого парня на "Сент-Джеймс Парк", француз захотел нового вызова. А тут и "Аль-Ахли" появился.

Жота ("Аль-Иттихад", 29,1 млн евро)

Самый молодой в десятке топ-трансферов. Португальцу всего 24, поэтому его после двух ярких сезонов в "Селтике" ждали где угодно, но не на Ближнем Востоке. Но оказалось, что материальное для Жоты важнее духовного. По крайней мере, иначе объяснить вояж в Аравию восходящей звезды без дебюта в сборной сложно.

Садьо Мане ("Аль-Наср", 30 млн евро)

Зато с переходом капитана сборной Сенегала все ясно. Ему 31, премьерный сезон в "Баварии" получился посредственным, а после скандала с потасовкой в раздевалке трудоустроиться в Европе было бы сложно. В Аравии же давления прессы, фанатов и раздевалки уровня Мюнхена вряд ли стоит ожидать хоть когда-либо.

Рияд Марез ("Аль-Ахли", 35 млн евро)

Тем временем лидер алжирской сборной уехал на Ближний Восток на вершине мира. Марез в составе "Манчестер Сити" оформил требл и уже навсегда попал в фольклор фанатов "горожан". В такой ситуации упрекать в выборе нового клуба – признак плохого тона. Забивной вингер заслужил спокойное завершение карьеры.

Сергей Милинкович-Савич ("Аль-Хиляль", 40 млн евро)

Точно разочаровал персональных болельщиков сербский волшебник мяча. Балканца годами отправляли в разные европейские гранды – от "Ювентуса" до МЮ. Но каждый раз Милинкович-Савич оставался в "Лацио" и тянул римлян вверх. Теперь же без особых достижений хавбек уехал наполнять мешки с деньгами.

Фабинью ("Аль-Иттихад", 46,7 млн евро)

Неожиданным стал переезд в Аравию хавбека сборной Бразилии. Ладно, Юрген Клопп затеял перестройку "Ливерпуля". Но спрос на его услуги в Европе был бы немалым. Однако как истинный бразилец Фабинью выбрал "фестивальный" путь. Жара, песок, размеренный темп жизни – довольно похоже на родину звезды.

Рубен Невеш ("Аль-Хиляль", 55 млн евро)

Трансфер португальца служит хорошей иллюстрацией на тему спасения безумными аравийцами европейских "бедняков". В этом году из-за требований финансового фэйр-плей "Вулвз" вынужден устроить распродажу. К счастью англичан, на Ближнем Востоке начали надувать футбольный пузырь, так что дыру в казне удастся залатать.

Малком ("Аль-Хиляль", 60 млн евро)

Самым дорогим приобретением лета в Про-лиге Саудовской Аравии неожиданно стал беглец с чемпионата страны-агрессора. Малком когда-то не заиграл в "Барселоне", поэтому каталонцы радостно отпустили бразильца в "Зенит". Там он остался даже тогда, когда все бежали. Но при первой же возможности сменил длинный рубль на длиннющий риал.

Бонус. Карим Бензема ("Аль-Иттихад", свободный агент)

Компания друзей Роналду будет неполной без настоящего соратника португальца. Французский форвард провел бок о бок с "пионером" Аравии много сезонов, но по-настоящему расцвел, когда Роналду покинул "Реал". С пиренейцем, однако, много общего. Бензема после завоевания всех возможных трофеев и "Золотого мяча-2022" тоже никому ничего не виноват и может спокойно зарабатывать на безбедную старость себе и детям.

* – по данным портала Transfermarkt